Почти 2 млн рублей похитил аферист у жительниц Кубани, выпрашивая в соцсетях деньги на лечение больного сына

В полиции Геленджика завершили расследование уголовное дело о мошенничестве в отношении 29-летнего местного жителя.

По данным следствия, мужчина в соцсетях знакомился с женщинами и во время онлайн-общения входил с ними в доверительные отношения. Злоумышленник говорил женщинам о том, что его сын неизлечимо болен, и просил деньги на дорогие лекарства и подарки для него. В результате жительница Белореченска продала свои золотые украшения, перечислила аферисту 400 тыс. рублей, а также дорогой гаджет.

Три жительницы Геленджика перечислили мошеннику более 600 тыс. рублей, а также купили для мальчика дорогие смартфоны и планшеты. По той же схеме аферист обманул двух жительниц Сочи более чем на 700 тыс. рублей. Общий ущерб превысил 1,9 млн рублей.

Возбудили и расследовали уголовное дело о мошенничестве. Обвиняемый находится под стражей, ему грозит до 6 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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