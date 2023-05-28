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На Кубани пенсионерка отдала сбережения аферистам, обещавшим компенсировать траты на лекарства

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-pensionerka-otdala-sberezheniya-aferistam-obeshhavshim-kompensirovat-traty-na-lekarstva
На Кубани пенсионерка отдала сбережения аферистам, обещавшим компенсировать траты на лекарства
Фото freepik.com

Телефонные мошенники убедили 66-летнюю жительницу Щербиновского района перевести им деньги по почте в другой регион.

Аферисты пообещали пожилой женщине, что выплатят ей компенсацию за приобретенные ранее лекарства. Доверчивая пенсионерка отправила им свои сбережения в размере 36 тыс. рублей.

Деньги из почтового отделения забрал сообщник мошенников — 24-летний житель Ульяновской области. Его задержали и доставили в отдел полиции.

На молодого человека завели уголовное дело о мошенничестве. Следователи ОМВД по Щербиновскому району завершили расследование и передали материалы дела для рассмотрения в суд. За это преступление парню грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Читайте также: полиция Краснодарского края запустила горячую линию по борьбе с IT-мошенничеством по номеру: +7 (999) 437-43-53.

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