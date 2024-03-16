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Сотню западных наемников уничтожили при ракетном ударе по одесскому санаторию

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/sotnyu-zapadnyh-naemnikov-unichtozhili-pri-raketnom-udare-po-odesskomu-sanatoriyu
Сотню западных наемников уничтожили при ракетном ударе по одесскому санаторию
Фото mil.ru

Большая группа иностранных наемников уничтожена ракетным ударом по санаторию «Мрия» в Одессе.

Порядка 100 западных наемников на Украине ликвидированы, еще более 100 — ранены, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Как писал интернет-портал «Кубань 24»,  утром 16 марта два человека погибли при обстреле Белгорода снарядами РСЗО «Вампир». На подлете к городу системой ПВО сбито восемь реактивных снарядов системы залпового огня. Погибли мужчина и женщина, еще трое мужчин пострадали.

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