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Сотни спортсменов России и Беларуси примут участие в заплыве «Морская миля» в Краснодарском крае

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/sotni-sportsmenov-rossii-i-belarusi-primut-uchastie-v-zaplyve-morskaya-milya-v-krasnodarskom-krae
Сотни спортсменов России и Беларуси примут участие в заплыве «Морская миля» в Краснодарском крае
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Традиционное мероприятие для детей и взрослых состоится 12 и 13 августа в Геленджике. В нем поучаствуют представители свыше 70 городов.

В этом году заплыв включает четыре старта: «Морская миля» — на 1852 м, «Двойная миля» — 3704 м, а также детские заплывы на 200 и 1000 м. Соревнование пройдет через Геленджикскую бухту, от Толстого до Тонкого мыса.

Регистрацию участников проводят на сайте «Морской мили». Заявки уже подали около 700 человек. Самому младшему пловцу 9 лет, а взрослому — 74 года, сообщает администрация Краснодарского края.

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