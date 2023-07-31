Сотни спортсменов России и Беларуси примут участие в заплыве «Морская миля» в Краснодарском крае

Традиционное мероприятие для детей и взрослых состоится 12 и 13 августа в Геленджике. В нем поучаствуют представители свыше 70 городов.

В этом году заплыв включает четыре старта: «Морская миля» — на 1852 м, «Двойная миля» — 3704 м, а также детские заплывы на 200 и 1000 м. Соревнование пройдет через Геленджикскую бухту, от Толстого до Тонкого мыса.

Регистрацию участников проводят на сайте «Морской мили». Заявки уже подали около 700 человек. Самому младшему пловцу 9 лет, а взрослому — 74 года, сообщает администрация Краснодарского края.

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