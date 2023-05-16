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18 пловцов преодолели заплыв на 278 км от станицы Благовещенской в Сочи, посвященный Дню Победы

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/18-plovtsov-preodoleli-zaplyv-na-278-km-ot-stanitsy-blagoveshhenskoj-v-sochi-posvyashhennyj-dnyu-pobedy
18 пловцов преодолели заплыв на 278 км от станицы Благовещенской в Сочи, посвященный Дню Победы
Фото пресс-службы администрации Сочи

Заплыв памяти и славы «Черноморский марафон — «Бессмертный десант Победы» 16 мая финишировал в Сочи.

По маршруту станица Благовещенская — Анапа — Новороссийск — Геленджик — Туапсе — Сочи проплыли 18 пловцов. Они преодолели дистанцию в 278 км. Марафон возглавил председатель межрегиональной ассоциации холодового плавания России, двукратный рекордсмен «Книги рекордов России», почетный полярник Александр Брылин.

В заплыве участвовали спортсмены из разных городов России. Каждый прошел серьезную подготовку перед тем, как преодолеть такую дистанцию. Спасатели Сочи сопровождали спортсменов от границы с Туапсинским районом.

В этом году впервые выбрали такой маршрут, где спортсменам предстояло плыть против течения. Всю дистанцию пловцы несли Знамя Победы в знак благодарности участникам Великой Отечественной войны, а также в поддержку военнослужащих, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции

По окончании заплыва прошло награждение его участников. Для них организовали выступления творческих коллективов курорта, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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