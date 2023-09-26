Сотни пассажиров застряли в душном лайнере в аэропорту Сочи из-за неисправности

Рейс авиакомпании Nordwind должен был отправиться из Сочи в Москву 26 сентября в 12:25, но после посадки пассажиров вылет отложили на неопределенное время.

Более 200 человек провели около 2 часов в душном лайнере. Многим стало плохо, у некоторых началась паника. Пассажиры рассказали об этом в соцсетях. Предварительно, самолет не смог вылететь из воздушной гавани Сочи из-за технической неисправности. Это информацией заинтересовались в прокуратуре.

«На контроле находится соблюдение прав пассажиров в связи с задержкой рейса, следовавшего по маршруту Сочи — Москва», — сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Сотрудники прокуратуры контролируют соблюдение прав пассажиров рейса и при необходимости готовы принять необходимые меры.

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