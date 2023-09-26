Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Сотни пассажиров застряли в душном лайнере в аэропорту Сочи из-за неисправности

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sotni-passazhirov-zastryali-v-dushnom-lajnere-v-aeroportu-sochi-iz-za-neispravnosti
Сотни пассажиров застряли в душном лайнере в аэропорту Сочи из-за неисправности
Фото t.me/ostorozhno_novosti

Рейс авиакомпании Nordwind должен был отправиться из Сочи в Москву 26 сентября в 12:25, но после посадки пассажиров вылет отложили на неопределенное время.

Более 200 человек провели около 2 часов в душном лайнере. Многим стало плохо, у некоторых началась паника. Пассажиры рассказали об этом в соцсетях. Предварительно, самолет не смог вылететь из воздушной гавани Сочи из-за технической неисправности. Это информацией заинтересовались в прокуратуре.

«На контроле находится соблюдение прав пассажиров в связи с задержкой рейса, следовавшего по маршруту Сочи — Москва», — сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Сотрудники прокуратуры контролируют соблюдение прав пассажиров рейса и при необходимости готовы принять необходимые меры.

Читайте также: в Челябинске на двое суток задержали рейс в Сочи. По данным Уральской транспортной прокуратуры, причиной задержки вылета рейса стало позднее прибытие воздушного судна в аэропорт.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях