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Состояние тяжелое: Стаса Пьеху госпитализировали из-за проблем с сердцем

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sostoyanie-tyazheloe-stasa-pehu-gospitalizirovali-iz-za-problem-s-serdtsem
Состояние тяжелое: Стаса Пьеху госпитализировали из-за проблем с сердцем
Стас Пьеха. Фото wolfieha

Стас Пьеха попал в Боткинскую больницу в Москве из-за внезапно ухудшившегося самочувствия. 

Певец сам сообщил о своей госпитализации в социальных сетях.

«Неожиданно я вновь испугался за жизнь и ощутил ее несомненную ценность, хоть и понимал возможные вердикты, так как моя кардиограмма не устроила бригаду скорой помощи», — написал Стас Пьеха.

Певец уточнил, что ему провели полный набор исследований сердца. Он также призвал всех беречь свое здоровье, не перегружаться и «слушать организм». 

Состояние Стаса Пьехи врачи оценивают как тяжелое, но дышит артист сам, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собеседника в Боткинской больнице. 

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