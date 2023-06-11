Состояние тяжелое: Стаса Пьеху госпитализировали из-за проблем с сердцем

Стас Пьеха попал в Боткинскую больницу в Москве из-за внезапно ухудшившегося самочувствия.

Певец сам сообщил о своей госпитализации в социальных сетях.

«Неожиданно я вновь испугался за жизнь и ощутил ее несомненную ценность, хоть и понимал возможные вердикты, так как моя кардиограмма не устроила бригаду скорой помощи», — написал Стас Пьеха.

Певец уточнил, что ему провели полный набор исследований сердца. Он также призвал всех беречь свое здоровье, не перегружаться и «слушать организм».

Состояние Стаса Пьехи врачи оценивают как тяжелое, но дышит артист сам, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собеседника в Боткинской больнице.

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