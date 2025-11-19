Состояние пострадавшего в ДТП на Крымском мосту мальчика остается тяжелым

Двое детей — 10-летний мальчик и 12-летняя девочка — продолжают лечение в медучреждении после ДТП на Крымском мосту 8 ноября, в котором погибли их мать и дядя.

Уже более 10 дней несовершеннолетние остаются в больнице Симферополя: мальчик находится в стабильно тяжелом состоянии, девочка — в средней степени тяжести. Обоим детям провели операции. Крымских врачей консультируют коллеги из ведущих клиник России.

«Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь, в том числе были организованы телемедицинские консультации с профильными федеральными центрами, проведены оперативные вмешательства», — сообщили в минздраве Крыма.

В момент аварии дети находились на заднем сидении Mercedes, которым, по информации из соцсетей, управлял их дядя. Впереди на пассажирском месте в машине ехала мать.

По данным полиции, мужчина попытался обогнать автобус, следовавший из Краснодара в Севастополь, но потерял контроль над автомобилем. Машина врезалась в бетонный блок на мосту, перевернулась и загорелась. Очевидцы рассказали, что автомобиль деформировался до задних сидений. Водитель и мать детей скончались на месте.

Выживших детей первоначально госпитализировали в больницу Керчи, на следующий день их перевезли в Симферополь. Характер полученных травм не разглашается, пишет «КП»-Крым».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», двое взрослых погибли и два ребенка пострадали в ДТП на Крымском мосту.

