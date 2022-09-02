Придется пиратить? Состоялась премьера сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Кадр из видео Prime Video

Первые два эпизода фэнтези-сериала по мотивам произведений Дж. Р. Р. Толкина появились 2 сентября в онлайн-кинотеатре Prime Video от Amazon.

Продолжительность серий — чуть более 1 часа.

Всего в первом сезоне сериала «Властелин колец: Кольца власти» до 14 октября выйдет 8 серий. Они будут появляться по пятницам — 9 сентября, 16 сентября, 23 сентября, 30 сентября, 7 октября и 14 октября.

В России сериал официально транслироваться не будет.

«Кольца власти» основаны на приложениях к «Властелину колец». Сюжет сериала разворачивается за десятилетия до событий легендарной трилогии.

Общий бюджет съемок превысил 700 млн долларов. В сериале — более 20 центральных персонажей, среди которых двое вызвали резонанс. Это темнокожие эльф Арондин и дочь гномьего короля, принцесса Диса.

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