Сошедший в Туапсе сель оставил без газа несколько сел Геленджика
Селевой поток сошел 3 марта в районе Туапсе.
В связи с падением давления в газотранспортной системе села Архипо-Осиповка в нескольких населенных пунктах Геленджика — селах Архипо-Осиповка, Текос, Пшада, Береговое, Криница и хутор Бетта отключили газоснабжение, сообщает МЦУ Геленджика в Telegram
В администрации Туапсинского района сообщили о том, что в 5 км западнее села Горское на ответвлении от газопровода «Голубой поток» на Джубгинскую ТЭС идут ремонтные работы.
«Участок находится в зоне обслуживания Черноморской линейно-эксплуатационной службы Краснодарского линейного производственного управления магистральных газопроводов. Все предприятия жизнеобеспечения района работают в штатном режиме», — говорится в сообщении администрация Туапсинского района в Telegram.
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