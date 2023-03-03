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Сошедший в Туапсе сель оставил без газа несколько сел Геленджика

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/soshedshij-v-tuapse-sel-ostavil-bez-gaza-neskolko-sel-gelendzhika
Сошедший в Туапсе сель оставил без газа несколько сел Геленджика
Фото t.me/mcu_gelen

Селевой поток сошел 3 марта в районе Туапсе.

В связи с падением давления в газотранспортной системе села Архипо-Осиповка в нескольких населенных пунктах Геленджика — селах Архипо-Осиповка, Текос, Пшада, Береговое, Криница и хутор Бетта отключили газоснабжение, сообщает МЦУ Геленджика в Telegram

В администрации Туапсинского района сообщили о том, что в 5 км западнее села Горское на ответвлении от газопровода «Голубой поток» на Джубгинскую ТЭС идут ремонтные работы.

«Участок находится в зоне обслуживания Черноморской линейно-эксплуатационной службы Краснодарского линейного производственного управления магистральных газопроводов. Все предприятия жизнеобеспечения района работают в штатном режиме», — говорится в сообщении администрация Туапсинского района в Telegram.

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