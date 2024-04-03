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Сошедший на ж/д пути оползень не угрожает жителям Сочи и их домам

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/soshedshij-na-zh-d-puti-opolzen-ne-ugrozhaet-zhitelyam-sochi-i-ih-domam
Сошедший на ж/д пути оползень не угрожает жителям Сочи и их домам
Фото t.me/AlekseiKopaigorodskii

Работы по ликвидации схода грунта на железную дорогу завершают — специалисты всю ночь убирали последствия оползня, на месте работали более 50 человек.

Сейчас весь объем убрали, энергетики восстанавливают поврежденный участок контактной сети. Электрички и поезда дальнего следования ходят по расписанию. Движение временно организовано по одному пути в обоих направлениях, по второму ж/д транспорт запустят в ближайшее время.

«Спасатели обследовали жилой массив, расположенный выше по склону. Угрозы нашим жителям и их домам нет. Объект сложный. Проработаем вопрос укрепления склона перед началом курортного сезона», — написал глава Сочи Алексей Копайгородский в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за аварии в Сочи железную дорогу засыпало грунтом, нарушено движение поездов.

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