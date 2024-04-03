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Из-за аварии в Сочи железную дорогу засыпало грунтом, нарушено движение поездов

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-avarii-v-sochi-zheleznuyu-dorogu-zasypalo-gruntom-narusheno-dvizhenie-poezdov
Из-за аварии в Сочи железную дорогу засыпало грунтом, нарушено движение поездов
Фото пресс-службы администрации Сочи

На один из путей железной дороги на 1955 км из-за коммунальной аварии 2 апреля около 23:00 со склона сошло порядка 70 куб. м грязекаменной массы.

Сошедший оползень повредил 20 м подпорной стены и опоры контактной сети. На месте развернули оперативный штаб, 50 специалистов и 6 единиц техники незамедлительно приступили к ликвидации последствий, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

В связи с происшествием поезда на участке ходят по одному пути в обе стороны, график движения нарушен. Информацию о движении поездов можно уточнить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте, а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов 8-800-775-00-00, сообщает пресс-служба СКЖД.

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