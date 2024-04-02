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Из-за оползня в Сочи эвакуировали людей из 56 гаражей

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-opolznya-v-sochi-evakuirovali-lyudej-iz-56-garazhej?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Из-за оползня в Сочи эвакуировали людей из 56 гаражей
Скриншот с сервиса «Яндекс Карты»

Активизировавшийся оползневый процесс создал угрозу для имущества в гаражном кооперативе на улице Дагомысской, 11.

В мэрии Сочи уточнили, что из-за оползня пострадало 56 гаражей. Данные объекты не имеют статуса жилых помещений. Людей из гаражей эвакуировали. Сейчас там никого нет.

Сейчас территорию гаражного кооператива охраняют от возможного проникновения посторонних, сообщает РИА «Новости».

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