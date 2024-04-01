Из-за сильной трещины в многоэтажке в Крымске переселили жильцов двух квартир

Серьезное повреждение зафиксировали в одном из многоквартирных домов на улице Демьяна Бедного.

Около балконов на 4 и 5 этажах дома образовалась сильная трещина, которая может быть опасной для жильцов. Для того, чтобы избежать несчастных случаев, приняли необходимые меры.

«Жильцы этих квартир переселены. Одна семья заселена в гостиницу, другая находится у родных», — написал в Telegram глава Крымского района Сергей Лесь.

Он уточнил, что сотрудники специализированной организации проведут экспертизу 1 апреля для оценки рисков и проведения дальнейших работ в многоэтажке.

Читайте также: жильцы пожаловались на трещины в стенах многоэтажного дома в Краснодаре. Фасад здания на улице Казбекской находится под угрозой обрушения.