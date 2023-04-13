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Сошедший на трассу сель ликвидировали в Сочи, движение идет в штатном режиме

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/soshedshij-na-trassu-sel-likvidirovali-v-sochi-dvizhenie-idet-v-shtatnom-rezhime
Сошедший на трассу сель ликвидировали в Сочи, движение идет в штатном режиме
Фото t.me/transport_i_dorogi

Камне-грязевой поток сошел на трассу Сочи — Хоста в районе санатория «Зеленая роща» ночью 13 апреля.

Сель обрушил на дорожное полотно грязь, камни и ветки деревьев. Автомобильное движение на этом участке было ограничено, но не перекрывалось.

К 6:50 дорожники убрали последствия селя с проезжей части, дорожное полотно очистили и вымыли. Сейчас движение по трассе осуществляется в штатном режиме, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства Сочи.

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