Сошедший на трассу сель ликвидировали в Сочи, движение идет в штатном режиме

Камне-грязевой поток сошел на трассу Сочи — Хоста в районе санатория «Зеленая роща» ночью 13 апреля.

Сель обрушил на дорожное полотно грязь, камни и ветки деревьев. Автомобильное движение на этом участке было ограничено, но не перекрывалось.

К 6:50 дорожники убрали последствия селя с проезжей части, дорожное полотно очистили и вымыли. Сейчас движение по трассе осуществляется в штатном режиме, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства Сочи.

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