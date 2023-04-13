Сошедший на трассу сель ликвидировали в Сочи, движение идет в штатном режиме
Происшествия
13.04.2023 07:28
Камне-грязевой поток сошел на трассу Сочи — Хоста в районе санатория «Зеленая роща» ночью 13 апреля.
Сель обрушил на дорожное полотно грязь, камни и ветки деревьев. Автомобильное движение на этом участке было ограничено, но не перекрывалось.
К 6:50 дорожники убрали последствия селя с проезжей части, дорожное полотно очистили и вымыли. Сейчас движение по трассе осуществляется в штатном режиме, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства Сочи.
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