Сосед рассказал о возможной причине попытки подрыва машины жителя Краснодара

По словам соседей, мужчина, которому под машину подложили самодельное взрывное устройство, конфликтовал с родственниками.

Сосед рассказал о том, что задержанный за попытку взорвать автомобиль мужчина приходится пострадавшему двоюродным братом. Кроме того, соседи утверждают, что за 10 дней до попытки подрыва пострадавшему подожгли ворота. Предположительно, ссора между родственниками могла произойти из-за недвижимости.

«Я слышал только, что конфликт из-за какого-то участка. А что конкретно — я не знаю. Видел, что подожгли ему ворота. В прошлом году ему еще надписи сделали на воротах и на машине», — цитирует местного жителя телеканал 360.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», житель Краснодара заметил, как родственник положил под его автомобиль подозрительный предмет, и позвонил в полицию. Правоохранители нашли под машиной огнетушитель, который оказался самодельным взрывным устройством. Для его обезвреживания прибыли специалисты краевого УФСБ. Подозреваемым оказался 49-летний местный житель. Возбудили уголовное дело.