Сорвавшийся со скалы камень упал на голову ребенку на диком пляже в Геленджике

Несчастный случай произошел накануне на территории дикого пляжа Голубая бездна, расположенного между Дивноморским и Джанхотом.

Семья с ребенком гуляла под скалами возле берега моря. В этот момент со скалы сорвался камень и упал с высоты 9-летнему мальчику на голову.

Ребенок получил тяжелую травму. Его доставили в городскую больницу при помощи санитарной авиации. Сейчас пострадавший мальчик находится в реанимации. Его состояние стабильно тяжелое, пишет газета «Прибой».

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