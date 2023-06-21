Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Мальчик упал в яму с раскаленными углями на территории одной из баз отдыха в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/malchik-upal-v-yamu-s-raskalennymi-uglyami-na-territorii-odnoj-iz-baz-otdyha-v-sochi
Мальчик упал в яму с раскаленными углями на территории одной из баз отдыха в Сочи
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

По данным соцсетей, несчастный случай произошел 18 июня на одной из баз отдыха в Хостинском районе Сочи.

По словам очевидцев, компания из нескольких семей отмечала лень рождения одного из детей. Пока взрослые отдыхали, дети решили построить шалаш и пошли собирать ветки. Восьмилетний мальчик подошел к кустам и провалился в яму, в которую туристы выбрасывают пепел из мангалов. В тот момент в яме были раскаленные угли.

На место приехала скорая помощь. Мальчик получил ожоги ступней обеих ног, его госпитализировали. По словам родителей пострадавшего, сыну теперь необходима операция по пересадке кожи. Также родители ребенка обратились в полицию.

«По данному факту полиция города Сочи проводит проверку, по результатам которой будет принято законное процессуальное решение», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: лошадь сбила 8-летнего мальчика около пляжа в Анапе, у ребенка сломан нос.

Статьи
Пять способов справиться с тошнотой
Пять способов справиться с тошнотой
Состояние истощения: психолог объяснил, в чем разница между усталостью и выгоранием
Состояние истощения: психолог объяснил, в чем разница между усталостью и выгоранием
День молодежи: когда отмечают в 2023 году, история и традиции
День молодежи: когда отмечают в 2023 году, история и традиции
Актуальные идеи для интересного отпуска в Горячем Ключе
Актуальные идеи для интересного отпуска в Горячем Ключе
Индейский орех пекан: польза и вред
Индейский орех пекан: польза и вред
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях