Мальчик упал в яму с раскаленными углями на территории одной из баз отдыха в Сочи

По данным соцсетей, несчастный случай произошел 18 июня на одной из баз отдыха в Хостинском районе Сочи.

По словам очевидцев, компания из нескольких семей отмечала лень рождения одного из детей. Пока взрослые отдыхали, дети решили построить шалаш и пошли собирать ветки. Восьмилетний мальчик подошел к кустам и провалился в яму, в которую туристы выбрасывают пепел из мангалов. В тот момент в яме были раскаленные угли.

На место приехала скорая помощь. Мальчик получил ожоги ступней обеих ног, его госпитализировали. По словам родителей пострадавшего, сыну теперь необходима операция по пересадке кожи. Также родители ребенка обратились в полицию.

«По данному факту полиция города Сочи проводит проверку, по результатам которой будет принято законное процессуальное решение», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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