Лошадь сбила 8-летнего мальчика около пляжа в Анапе, у ребенка сломан нос

В полицию Анапы позвонил житель Санкт-Петербурга и сообщил о том, что по дороге с пляжа его 8-летнего сына сбила лошадь.

По предварительным данным, у мальчика рассечена лобная часть головы. Также ребенок получил закрытый перелом носа. Медики оказали мальчику разовую помощь.

Лошадь поймали и нашли ее владельца. Это местный житель, у мужчины есть все необходимые документы.

В полиции Анапы начали проводить проверку по факту произошедшего. Правоохранители установят, использовали ли животное для ведения предпринимательской деятельности, а также причину, по которой лошадь осталась без присмотра и убежала.

По итогам проведения проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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