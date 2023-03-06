Сорвался в пропасть: два человека погибли и один пострадал при падении внедорожника в озеро в Кабардино-Балкарии

Несчастный случай произошел 6 марта около 12:10 около села Былым в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии.

По данным спасателей, внедорожник Toyota Land Cruiser Prado сорвался со скалы и упал в озеро Гижгит. В машине находились 6 человек.

На поисково-спасательные работы выдвинулись 22 спасателя и 6 единиц техники Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России. В том числе в поисках участвовали 3 водолаза на лодке.

По предварительным данным, в результате падения погибли 2 человека. Сейчас спасатели эвакуируют тела погибших. Также пострадал 1 человек. Детей среди них нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике в Telegram.

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