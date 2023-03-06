Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Сорвался в пропасть: два человека погибли и один пострадал при падении внедорожника в озеро в Кабардино-Балкарии

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sorvalsya-v-propast-dva-cheloveka-pogibli-i-odin-postradal-pri-padenii-vnedorozhnika-v-ozero-v-kabardino-balkarii
Сорвался в пропасть: два человека погибли и один пострадал при падении внедорожника в озеро в Кабардино-Балкарии
Фото t.me/mchskbr

Несчастный случай произошел 6 марта около 12:10 около села Былым в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии.

По данным спасателей, внедорожник Toyota Land Cruiser Prado сорвался со скалы и упал в озеро Гижгит. В машине находились 6 человек.

На поисково-спасательные работы выдвинулись 22 спасателя и 6 единиц техники Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России. В том числе в поисках участвовали 3 водолаза на лодке.

По предварительным данным, в результате падения погибли 2 человека. Сейчас спасатели эвакуируют тела погибших. Также пострадал 1 человек. Детей среди них нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике в Telegram.

Читайте также: под Новороссийском при падении с обрыва над морем погиб мотоциклист.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Шесть человек пострадали при столкновении двух легковушек в Краснодарском крае
Шесть человек пострадали при столкновении двух легковушек в Краснодарском крае
Уникальные эндопротезы и импланты из углеродных волокон разработали ученые в Анапе
Уникальные эндопротезы и импланты из углеродных волокон разработали ученые в Анапе
Из-за крупной энергоаварии без света остались почти 70 тыс. жителей Краснодарского края
Из-за крупной энергоаварии без света остались почти 70 тыс. жителей Краснодарского края
Задрожали стекла: громкий хлопок насторожил жителей нескольких районов Краснодара
Задрожали стекла: громкий хлопок насторожил жителей нескольких районов Краснодара
ФК «Краснодар» сыграл вничью с московским «Торпедо» в матче 18-го тура РПЛ
ФК «Краснодар» сыграл вничью с московским «Торпедо» в матче 18-го тура РПЛ
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. По просьбам жителей: художник создал с помощью нейросети новый образ Краснодара
  2. Укусил комар: в Краснодаре врачи извлекли из тела женщины длинного червя-паразита
  3. Накрыла плащом-палаткой: кинолог из Новороссийска оказала помощь мужчине, потерявшему сознание на улице
  4. Сорвался в пропасть: два человека погибли и один пострадал при падении внедорожника в озеро в Кабардино-Балкарии
  5. Группа компаний «Абрау-Дюрсо» продала шампанский дом Chateau d’Avize во Франции
  6. По итогам 2022 года убыток ФК «Краснодар» составил 4,8 млрд рублей
Прямой эфир
Мы в соцсетях