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Под Новороссийском при падении с обрыва над морем погиб мотоциклист

Происшествия
13.11.2022 11:19
Ссылка https://kuban24.tv/item/pod-novorossijskom-pri-padenii-s-obryva-nad-morem-pogib-mototsiklist
Под Новороссийском при падении с обрыва над морем погиб мотоциклист
Фото скриншот с видеозаписи t.me/pva_anapa

Несчастный случай произошел 12 ноября в Абрау-Дюрсо.

О падении мужчины в соцсетях сообщили очевидцы. Момент падения попал на видео. На кадрах видно, что на узкой тропинке около обрыва мужчина садится на спортивный мотоцикл. В какой-то момент спортсмен не смог удержаться, упал с мотоцикла и покатился вниз со скалы. При падении мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью.

«По данному факту в дежурной части УМВД России по Новороссийску материал зарегистрирован. Назначили проверку, во время которой установят все обстоятельства произошедшего», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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