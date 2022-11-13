Под Новороссийском при падении с обрыва над морем погиб мотоциклист
Происшествия
13.11.2022 11:19
Несчастный случай произошел 12 ноября в Абрау-Дюрсо.
О падении мужчины в соцсетях сообщили очевидцы. Момент падения попал на видео. На кадрах видно, что на узкой тропинке около обрыва мужчина садится на спортивный мотоцикл. В какой-то момент спортсмен не смог удержаться, упал с мотоцикла и покатился вниз со скалы. При падении мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью.
«По данному факту в дежурной части УМВД России по Новороссийску материал зарегистрирован. Назначили проверку, во время которой установят все обстоятельства произошедшего», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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