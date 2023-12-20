Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Соревнования по конкуру и «скачках» на палочке прошли в Новороссийске

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/sorevnovaniya-po-konkuru-i-skachkah-na-palochke-proshli-v-novorossijske
Соревнования по конкуру и «скачках» на палочке прошли в Новороссийске
Фото t.me/ng_nov

Необычные скачки на призы Деда Мороза прошли 16 декабря в конноспортивном манеже спортшколы «Пегас имени Героя РФ Сукуева В.В» в Раевке.

Помимо спортсменов на настоящих лошадях в состязаниях участвовали наездники на деревянных палках с лошадиными головами. Этот вид спорта называется хоббихорсинг.

Порядка 50 участников в возрасте от 10 до 18 лет из Краснодара, Геленджика, Новороссийска и других регионов РФ состязались в классическом маршруте «С перепрыжкой», маршруте «На чистоту и резвость» и в праздничных костюмированных эстафетах.

Призы победителям вручали Дед Мороз и Снегурочка. Кубанские участники завоевали 16 медалей. Из них шесть золотых, восемь серебряных и две бронзовых., пишет «Наша газета. Новороссийск».

Читайте также: в Туапсе прошел новогодний забег Дедов Морозов.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях