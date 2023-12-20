Соревнования по конкуру и «скачках» на палочке прошли в Новороссийске

Необычные скачки на призы Деда Мороза прошли 16 декабря в конноспортивном манеже спортшколы «Пегас имени Героя РФ Сукуева В.В» в Раевке.

Помимо спортсменов на настоящих лошадях в состязаниях участвовали наездники на деревянных палках с лошадиными головами. Этот вид спорта называется хоббихорсинг.

Порядка 50 участников в возрасте от 10 до 18 лет из Краснодара, Геленджика, Новороссийска и других регионов РФ состязались в классическом маршруте «С перепрыжкой», маршруте «На чистоту и резвость» и в праздничных костюмированных эстафетах.

Призы победителям вручали Дед Мороз и Снегурочка. Кубанские участники завоевали 16 медалей. Из них шесть золотых, восемь серебряных и две бронзовых., пишет «Наша газета. Новороссийск».

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