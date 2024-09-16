Соревнования по киберспорту на призы губернатора Кубани проходят в Сириусе

Краснодарский край впервые принимает Международный турнир такого формата. Участие в нем принимают студенты. Призовой фонд — 5 млн рублей. Их разыграют в соревнованиях по интеллектуальным видам спорта.

«Это открытые киберспортивные игры. И призовой фонд — полноценный, чтобы в нем соревнованиях поучаствовали команды из иностранных государств. Слышали, что на турнир заявилось 38 государств. Понятно, что из них будет отобрано 15, которые сразятся с нашей командой», — уточнил министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко.

В Федерации компьютерного спорта России отмечают, что киберспорт на Кубани развивается активно. В регионе создают условия, чтобы подростки могли ходить в секции и участвовать в соревнованиях по разным киберспортивным дисциплинам. Благодаря этому Кубань выбился в число лидеров по развитию этого направления.

«Кубань не так давно ворвалась в гонку за лидерство, но уже занимает одно из лидирующих позиций, во многом это благодаря поддержке руководства региона: проводят большое количество соревнований, открыты секции и так далее. То есть край точно входит в пятерку лучших», — отметил президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.

Сейчас идет отборочный этап на Международный турнир в Сириусе. Он продлится до 20 октября. По итогам будет сформирована сборная, которая представит Россию.

Церемония открытия следующего этапа состоится 25 октября во Дворце Спорта «Большой». Следить за играми зрители смогут онлайн.

Читайте также: молодежь Кубани приглашают присоединиться к школе интернет-безопасности.