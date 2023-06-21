Сооснователь букмекерской конторы 1хBet Сергей Каршков* умер в Швейцарии

Один из основателей запрещенной букмекерской конторы умер в возрасте 42 лет во время обследования в больнице.

Об этом 21 июня сообщил его продюсер Павел Мунтян*. По его словам, мужчина отправился на обследование в Швейцарию. Там во время МРТ у него началась аллергическая реакция, которая привела к коме, а после к смерти.

Троих основателей 1xBet в 2020 году объявили в розыск по делу о незаконной организации и проведении азартных игр. По данным следствия, злоумышленники на незаконной деятельности почти за 5 лет заработали более 63 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ».

*Признаны в России иностранными агентами.

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