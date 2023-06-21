Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Сооснователь букмекерской конторы 1хBet Сергей Каршков* умер в Швейцарии

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/soosnovatel-bukmekerskoj-kontory-1hbet-sergej-karshkov-umer-v-shvejtsarii
Сооснователь букмекерской конторы 1хBet Сергей Каршков* умер в Швейцарии
Фото пресс-службы СУ СКР по Брянской области

Один из основателей запрещенной букмекерской конторы умер в возрасте 42 лет во время обследования в больнице.

Об этом 21 июня сообщил его продюсер Павел Мунтян*. По его словам, мужчина отправился на обследование в Швейцарию. Там во время МРТ у него началась аллергическая реакция, которая привела к коме, а после к смерти.

Троих основателей 1xBet в 2020 году объявили в розыск по делу о незаконной организации и проведении азартных игр. По данным следствия, злоумышленники на незаконной деятельности почти за 5 лет заработали более 63 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ».

*Признаны в России иностранными агентами.

Читайте также: экс-премьер Италии Сильвио Берлускони умер на 87 году жизни.

Статьи
5 способов избавиться от мух в квартире или доме
5 способов избавиться от мух в квартире или доме
Опасная четверка: врач рассказал, какие продукты приближают старость и смерть
Опасная четверка: врач рассказал, какие продукты приближают старость и смерть
Какие мероприятия запланированы в Краснодарском крае в День памяти и скорби
Какие мероприятия запланированы в Краснодарском крае в День памяти и скорби
К «Титанику» за 250 тысяч долларов: что известно о пропавшем в Атлантике батискафе с миллионерами
К «Титанику» за 250 тысяч долларов: что известно о пропавшем в Атлантике батискафе с миллионерами
Пять способов справиться с тошнотой
Пять способов справиться с тошнотой
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях