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Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони умер на 87 году жизни

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/eks-premer-italii-silvio-berluskoni-umer-na-87-godu-zhizni
Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони умер на 87 году жизни
Фото: © Getty Images

Информация о смерти известного политика и бизнесмена появилась в итальянских СМИ утром 12 июня.

По данным источника, Сильвио Берлускони накануне был госпитализирован в Милане в больницу «Сан-Раффаэль», где позже скончался. В этом сентября ему бы исполнилось 87 лет, сообщает RT.

Сильвио Берлускони четыре раза избирался на пост председателя Совета министров в Италии с 1994 по 2011 годы. Он был одним из богатейших людей Италии. В его собственности были банки, СМИ, страховые компании. С 1986 по 2016 годы Берлускони был владельцем ФК «Милан».

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