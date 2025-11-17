Logo
Сообщения о взрывчатке в найденной в Подмосковье пачке купюр оказались фейком

Происшествия
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Подозрительную пачку пятитысячных купюр обнаружили в подмосковном Солнечногорске. В соцсетях стали распространяться сообщения о том, что в свертке якобы была взрывчатка. 

Правоохранительные органы опровергли информацию о наличии взрывчатки в пачке купюр. По их словам, найденные деньги оказались билетами из «банка приколов», сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

В связи с участившимися случаями маскировки опасных предметов под свертки, завернутые в денежные свертки, прокуратура Краснодарского края предупреждает жителей Кубани: не берите в руки найденные деньги, коробочки и любые неизвестные предметы. 

Родителей просят предупредить детей о том, что при обнаружении подозрительных находок нужно незамедлительно сообщить об этом взрослым или позвонить по номеру 112. 

«Такие свертки могут содержать самодельные взрывные устройства. Объясните детям, что любопытство в таких ситуациях может быть опасным», — сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края. 

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Красногорске ребенок лишился пальцев после взрыва устройства в виде купюры. Он поднял взрывное устройство, замаскированное под брошенную коробку с десятирублевой купюрой.

Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии. Операция по спасению руки длилась шесть часов. Ребенку пришлось ампутировать несколько пальцев.

Теги:
Фото
