Сообщение о морской мине рядом с пляжем в Севастополе не подтвердилось

Об обнаружении предмета, напоминающего морскую мину, в районе пляжа «Любимовка» на расстоянии менее 100 м от берега 6 августа сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Позже в этот же день он сообщил, что тревога оказалась ложной.

«Спецслужбы флота проверили предмет, обнаруженный в море недалеко от пляжа «Любимовка». Оказалось, что тревога ложная и это — не мина. Всем спецслужбам выражаю благодарность за бдительность», — написал Развожаев в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», губернатор Севастополя сообщил, что подозрительный предмет дрейфует в сторону Северной бухты.