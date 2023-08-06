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Сообщение о морской мине рядом с пляжем в Севастополе не подтвердилось

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/soobshhenie-o-morskoj-mine-ryadom-s-plyazhem-v-sevastopole-ne-podtverdilos
Сообщение о морской мине рядом с пляжем в Севастополе не подтвердилось
Фото portsinfo.ru

Об обнаружении предмета, напоминающего морскую мину, в районе пляжа «Любимовка» на расстоянии менее 100 м от берега 6 августа сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Позже в этот же день он сообщил, что тревога оказалась ложной.

«Спецслужбы флота проверили предмет, обнаруженный в море недалеко от пляжа «Любимовка». Оказалось, что тревога ложная и это — не мина. Всем спецслужбам выражаю благодарность за бдительность», — написал Развожаев в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», губернатор Севастополя сообщил, что подозрительный предмет дрейфует в сторону Северной бухты.

 

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