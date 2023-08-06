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Морскую мину обнаружили в районе пляжа «Любимовка» в Севастополе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/morskuyu-minu-obnaruzhili-v-rajone-plyazha-lyubimovka-v-sevastopole
Морскую мину обнаружили в районе пляжа «Любимовка» в Севастополе
Фото portsinfo.ru

Об обнаружении морской мины 6 августа сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Мину обнаружили в районе пляжа «Любимовка» на расстоянии менее 100 м от берега. Глава Севастополя рассказал, что морская мина дрейфует в сторону Северной бухты.

«Все оперативные службы оповещены. Спецслужбы флота работают на месте, если состояние мины позволит, то она будет отбуксирована в безопасное место. Если нет, то в ближайшее время мина будет уничтожена в акватории. Может быть громко, поэтому предупреждаю заранее», — написал Развожаев в Telegram.

Губернатор Севастополя призвал сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

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