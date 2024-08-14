Сон с пчелами: в Туапсинском районе появился первый на Кубани апидомик

По всей России 14 августа отмечают Медовый спас. По всему региону прошли церковные службы, на которых традиционно освещают мед. Корреспондент «Кубань 24» Мария Яцук узнала о значении этого праздника для пасечников.

Петр Шевель начал заниматься пасекой в свои 50 лет, когда вернулся на малую родину — в село Дефановку. По его словам, пчелы его интересовали с самого детства.

«Мед я любил всю жизнь. И сейчас мед ем. Завел пчел, чтобы был свой мед. Естественно, много шишек набил, много вопросов было, то, о чем вообще не знал, например, что такое матка, что такое трутни, что такое пчелиная жизнь. А когда окунулся в это дело, мне все стало интересно», — делится пасечник Петр Шевель.

Петр самостоятельно изучал многие нюансы и советовался с более опытными пасечниками. Сейчас он обладает большим багажом знаний, а стаж его работы на пасеке — более 16 лет. Мед собственного он дарит родным и выставляет его на продажу.

«Прежде чем выйти на рынок, мой мед проверяется в лаборатории. Я езжу в ветлабараторию в Северскую. Там мед проверяют и дают заключение», — объясняет пасечник.

В Медовый спас Петр Шевель, соблюдая православные традиции, повез освещать мед в местный храм. Праздник имеет свою особую историю, его церковное название — Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня.

«Медовым спасом праздник стали называть простые люди. Это связанно с тем, что как раз пасечники начинали собирать мед и готовить пчел к зимовке», — говорит священник Илья.

После освещения меда Петр Шевель угостил им прихожан и пригласил их к себе на пасеку, чтобы показать им ульи и апидомик, который пасечник построил самостоятельно. Он сделан из натурального дерева. По периметру домика расположены входы в улей.

«Пчелиные рамы находятся прямо под этими лежанками. Самих пчел здесь нет, и боятся их не стоит — вход у них снаружи. Здесь также есть специальные отверстия, через которые воздух из улья поступает прямо в апидомик, насыщая его запахом свежего меда и воска», — объясняет корреспондент «Кубань 24» Мария Яцук.

В апидомике могу находиться сразу три человека. Эффект от отдыха там можно заметить уже спустя два часа. Дышать насыщенным медом запахом полезно для самочувствия.

Представители «Центра развития пляжного отдыха и туризма» заинтересовались подобным строением — апидомики могут помочь в продвижении сельского туризма.

«Такой домик является очень интересным объектом турпоказа. Оздоровительный туризм — один из нарастающих трендов развития экономики в мире. Поэтому появление такого объекта в Туапсинском районе мы с удовольствием поддержим», — отмечает начальник «Центра развития пляжного отдыха и туризма Туапсинского района» Ольга Феоктистова.

В ближайшее время будет решаться вопрос о внесении апидомика в реестр тур-показа. И пасечник Петр Шевель сможет рассказать о пользе пчел и необычном способе лечения жителям и гостям района.

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