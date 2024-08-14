Диетолог Залетова рассказала, можно ли сахар заменить медом

Для людей, желающих стабильно держать вес, мед может стать здоровой альтернативой сахару.

Врач-диетолог Татьяна Залетова отметила, что калорийность сахара на 70 ккал больше, чем у меда. Вместе с тем здоровая альтернатива тоже состоит из простых углеводов.

«В отличие от своего сахарного аналога, содержит при этом достаточно большое количество витаминов и микроэлементов, то есть не является пустым источником калорий», ― сказала эксперт.

Доктор рассказала о наличии в меде витаминов группы В, железа, меди и марганца.

«Эти минеральные вещества участвуют в процессах защиты антиоксидантной системы, которая обуславливает наш внешний вид, здоровье, противодействует старению», ― подчеркнула специалист.

По словам диетолога, мед ― натуральный антибиотик. Так, его давно применяются при нетяжелых воспалительных заболеваниях.

«Он рекомендуется при легочных инфекциях, например, беременным женщинам и детям, которым нельзя принимать антибиотики», ― объяснила врач.

Татьяна Залетова назвала суточную норму потребления меда ― не более шести чайных ложек в день. По ее мнению, будет лучше употребить две чайные ложки меда с напитком или каким-либо блюдом. Она добавила, что людям с диабетом и склонным к аллергическим реакциям мед стоит исключить из рациона, сообщает радио Sputnik.

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