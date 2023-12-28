Сомнолог Калинкин рассказал, признаком каких болезней может быть сонливость

Если человек регулярно спит по десять и более часов, это может говорить о серьезных нарушениях здоровья.

Сомнолог Александр Калинкин отметил, что пересыпание может коррелироваться с развитием сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа. Помимо этого, сонливость часто встречается при апноэ. В этом случае желание поспать подольше возникает из-за фрагментарности сна, гипоксии и повышения содержания углекислого газа в организме.

«Есть масса патологических процессов, которые сопровождаются хроническим воспалением и могут вводить человека в состояние сонливости», — подчеркнул специалист.

Тем не менее Калинкин отметил, что не следует путать пересып с компенсацией дефицита ночного сна. Он учитывает, что за последние 100 лет продолжительность сна у людей уменьшилась с восьми до шести часов в сутки, а в ряде мегаполисов продолжительность составляет и вовсе менее шести часов.

«Поэтому, конечно, накапливается хроническое недосыпание, и частичная компенсация дефицита ночного сна дневным улучшает прогноз», — объяснил сомнолог.

После празднования Нового года эксперт порекомендовал как можно скорее нормализовать режим сна.

«Если оставаться в таком сдвинутом графике, то непосредственно к рабочим дням человек подойдет в состоянии недосыпа. Надо стараться сделать так, чтобы сон приходился на ночной период времени, не пересыпать в утренние, а тем более в дневные часы. Лучше выспаться ночью, а днем побегать на лыжах, на коньках, сходить на экскурсию», — посоветовал специалист.

Калинкин подчеркнул, что нормальная продолжительность сна — 7–9 часов в сутки, а допустимый максимум — 10 часов, сообщает радио Sputnik.

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