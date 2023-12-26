Кардиолог Хачирова рассказала, как определить безопасную дозу кофе

Здоровый человек может без вреда для организма выпивать до 4–5 чашек эспрессо в сутки.

Врач-кардиолог, диетолог Асият Хачирова отметила, что людям, у которых проблемы с давлением, не нужно полностью исключать кофе из рациона. Для этого нужно только определить размер суточной дозы, не оказывающей негативного влияния на организм. Безопасная суточная доза кофеина — 400 мг — до 4–5 чашек эспрессо. Тем не менее важно выяснить и индивидуальную дозу

«Если вы после очередной чашки кофе чувствуете тревожность, тремор, сердцебиение, вас тошнит, то есть вам плохо объективно, значит, эта чашка была лишней. Если человеку от пяти чашек кофе плохо, а от одной-двух – нет, значит, можно смело оставлять одну-две чашки напитка в день», — объяснила доктор.

Специалист порекомендовала обратиться к врачу, если из-за кофе поднимается давление. Это может быть первым признаком гипертонической болезни.

«И исключение кофе из рациона сможет облегчить симптомы на определенное время. Но есть и другой вариант: кардиолог подберет вам адекватную терапию», — рассказала врач.

Для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые не готовы отказываться от кофе, кардиолог посоветовала пить кофе без кофеина — декаф. Это обычный молотый кофе, из которого в процессе обработки убирают большую часть кофеина. Вкус у напитков практически идентичный, но декаф — без стимулирующего воздействия. Также в качестве возможных вариантов эксперт назвала цикорий.

«Вся фишка в том, что мы зависим не столько от кофеина, сколько от вкуса кофе. Поэтому задача — просто воздействовать на вкусовые рецепторы таким образом, чтобы они «думали», будто вы пьете кофе», — цитирует кардиолога радио Sputnik.

Читайте также: диетолог Жаровская рассказала, чем грозит завтрак в виде чашки кофе.