Сомнолог Калинкин рассказал, почему нельзя всегда просыпаться по будильнику

Руководитель центра медицины сна МГУ имени Ломоносова Александр Калинкин рассказал, что по будильнику не следует просыпаться вообще никому.

«В некоторых ситуациях — в аэропорт, на поезд, экзамен или раннее событие —будильником можно воспользоваться. Но те, кто просыпается на постоянной основе, лишают себя главного в жизни — достаточного количества сна», — уточнил сомнолог.

По его словам, самый простой способ научиться вставать без будильника — раньше ложиться спать.

«Тогда человек будет в установленное время просыпаться, потому что в головном мозге есть собственный будильник. У нас есть центральные биологические часы, которые не просто будят нас, а работают на генетическом уровне. То есть работа часов связана с работой генома», — пояснил Калинкин.

При некоторых патологиях просыпаться самостоятельно сложно — например, у людей с нарушением дыхания во время сна.

«Большинство людей, если будут раньше ложиться, то будут раньше просыпаться и без будильника. То есть человек может выставить себе любое время — хоть шесть, хоть семь утра, если он будет ложиться раньше, досыпать свою норму, которая составляет от семи до девяти часов, тем самым он будет вставать без будильника и в то время, когда ему необходимо», — объяснил сомнолог.

Он отметил, что у большинства людей есть «задержка фазы засыпания».

«Мы проводили крупное исследование в одном из вузов, оказалось, что 80% студентов ложатся в интервале с 0:00 до 3:00. А если у них утренняя пара, то, естественно, им приходится вставать по будильнику, они не выспались и не отдохнули, не запоминают информацию, хуже учатся, хуже проходит социальная адаптация», — рассказал эксперт.

Специалист считает, что любой человек должен понять, что можно просыпаться без будильника, но для этого нужно нормализовать время пробуждения и засыпания, сообщает RT.

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