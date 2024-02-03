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Сомнолог Калинкин рассказал, почему нельзя всегда просыпаться по будильнику

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/somnolog-kalinkin-rasskazal-pochemu-nelzya-vsegda-prosypatsya-po-budilniku
Сомнолог Калинкин рассказал, почему нельзя всегда просыпаться по будильнику
Фото freepik.com

Руководитель центра медицины сна МГУ имени Ломоносова Александр Калинкин рассказал, что по будильнику не следует просыпаться вообще никому.

«В некоторых ситуациях — в аэропорт, на поезд, экзамен или раннее событие —будильником можно воспользоваться. Но те, кто просыпается на постоянной основе, лишают себя главного в жизни — достаточного количества сна», — уточнил сомнолог.

По его словам, самый простой способ научиться вставать без будильника — раньше ложиться спать.

«Тогда человек будет в установленное время просыпаться, потому что в головном мозге есть собственный будильник. У нас есть центральные биологические часы, которые не просто будят нас, а работают на генетическом уровне. То есть работа часов связана с работой генома», — пояснил Калинкин.

При некоторых патологиях просыпаться самостоятельно сложно — например, у людей с нарушением дыхания во время сна.

«Большинство людей, если будут раньше ложиться, то будут раньше просыпаться и без будильника. То есть человек может выставить себе любое время — хоть шесть, хоть семь утра, если он будет ложиться раньше, досыпать свою норму, которая составляет от семи до девяти часов, тем самым он будет вставать без будильника и в то время, когда ему необходимо», — объяснил сомнолог.

Он отметил, что у большинства людей есть «задержка фазы засыпания».

«Мы проводили крупное исследование в одном из вузов, оказалось, что 80% студентов ложатся в интервале с 0:00 до 3:00. А если у них утренняя пара, то, естественно, им приходится вставать по будильнику, они не выспались и не отдохнули, не запоминают информацию, хуже учатся, хуже проходит социальная адаптация», — рассказал эксперт.

Специалист считает, что любой человек должен понять, что можно просыпаться без будильника, но для этого нужно нормализовать время пробуждения и засыпания, сообщает RT.

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