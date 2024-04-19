Сомнолог Бузунов объяснил, дефицит каких витаминов влияет на качество сна

Причиной бессонницы может стать нехватка некоторых витаминов и минеральных веществ в рационе.

Врач-сомнолог Роман Бузунов отметил, что нехватка железа в организме негативно влияет на процесс выработки нейромедиатора дофамина, необходимого для регуляции сна. Также из-за этого возникает синдром беспокойных ног, мешающий уснуть.

«Даже если человек заснул, во сне ноги продолжают подергиваться и «подбуживать» мозг. Таким образом, дефицит железа может стать причиной тяжелой бессонницы», — рассказал специалист.

Недостаток успокаивающего нервную систему магния также влияет на качество сна, так как человек больше нервничает, отметил врач.

Чтобы сон был здоровым, доктор посоветовал получать достаточное количество витаминов группы В, а также витамина D, регулирующего обмен различных нейромедиаторов, влияющих на качество сна.

«Дефицит витаминов C и E также может ухудшать качество сна», — добавил он.

Сомнолог порекомендовал обратиться к врачу, чтобы узнать причину бессонницы. Так, с помощью результатов анализов можно выявить, каких витаминов не хватает в организме, а затем восполнить их. Кроме того, специалист предостерег от чрезмерного потребления нутриентов, поскольку содержащееся там большое количество витамина А может провоцировать слепоту.

«Хроническая передозировка витамина D может привести к появлению камней в почках и даже развитию почечной недостаточности. Так что все должно быть в норме», — цитирует Бузунова радио Sputnik.

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