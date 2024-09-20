Солнечно и ветрено будет 20 сентября в Краснодарском крае

На Кубани 20 сентября сохранится переменная облачность, днем и вечером местами в предгорных районах и горах пройдут кратковременные дожди с грозами.

По данным синоптиков, температура воздуха днем поднимется до 22°…27°С. На все территории Кубани будет дуть восточный ветер, порывы которого будут достигать 12-14 м/с, а днем и вечером его порывы усилятся до 15-18 м/с.

На Черноморском побережье переменная облачность, осадков преимущественно не ожидается. Температура днем на побережье поднимется до 23°…28°С. И также будет ветрено. В Новороссийске днем порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

В Краснодаре небо будет временами облачным, без осадков. Столбики термометров днем поднимутся до 25°…27°С, сообщает Краснодарский ЦГМС в Telegram.

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