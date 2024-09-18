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Режим повышенной готовности ввели в Новороссийске из-за ухудшения погоды

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/rezhim-povyshennoj-gotovnosti-vveli-v-novorossijske-iz-za-uhudsheniya-pogody
Режим повышенной готовности ввели в Новороссийске из-за ухудшения погоды
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Режим повышенной готовности введен на территории города-героя с 21:00 17 сентября до 9:00 23 сентября.

Спецрежим функционирования вводят для органов управления и сил Новороссийского городского звена территориальной подсистемы единой системы предупреждения и ликвидации ЧС. К работе привлечены администрации районов, служба спасения и спасательный отряд, ЕДДС, полиция, пожарные, а также городская больница и ресурсоснабжающие организации.

По данным ГУ МЧС России по краю, с 17 до 22 сентября в крае местами ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами до 20-23 м/с, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сильный дождь и ураганный ветер ожидаются 18 сентября на Кубани.

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