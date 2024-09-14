Солнечная погода ожидается в выходные дни на Кубани

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, 14 сентября в регионе ожидается безоблачная погода.

Температура воздуха +30…+32°С. Ветер восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы.

В воскресенье 15 сентября также осадкой не ожидается, температура воздуха составит +28…+30°С, сообщает Михаил Леус в своем Telegram.

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