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Солнечная погода ожидается в выходные дни на Кубани

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/solnechnaya-pogoda-ozhidaetsya-v-vyhodnye-dni-na-kubani
Солнечная погода ожидается в выходные дни на Кубани
Фото jplenio, pixabay.com

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, 14 сентября в регионе ожидается безоблачная погода.

Температура воздуха +30…+32°С. Ветер восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы.

В воскресенье 15 сентября также осадкой не ожидается, температура воздуха составит +28…+30°С, сообщает Михаил Леус в своем Telegram.

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