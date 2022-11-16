Солист и режиссер краснодарского Музыкального театра Юрий Дрожняк получил премию «Легенда»
Культура
16.11.2022 17:31
Имена лауреатов премии «Легенда» назвали на торжественной церемонии закрытия седьмого Фестиваля музыкальных театров «Видеть музыку». Она состоялась 12 ноября в Бетховенском зале Большого театра.
В число лауреатов премии вошел народный артист России, солист и режиссер Краснодарского творческого объединения «Премьера» им. Л. Г. Гатова Юрий Дрожняк. Также обладателями премии стали народные артисты России Владимир Маторин, Галина Петрова и Борис Эйфман.
«Премия вручается Ассоциацией музыкальных театров России выдающимся деятелям искусства, перед которыми преклоняются все — и профессионалы, и любители, и создатели современного российского музыкального театра, и зрители», — сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.
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