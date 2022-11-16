Семья из Краснодара подарила электронный баян Кубанскому казачьему хору
Культура
16.11.2022 08:59
Хозяин инструмента Владимир Коновалов был лично знаком с руководителем Кубанского казачьего хора Виктором Захарченко, являлся давним поклонником творчества прославленного коллектива и завещал ему почти новую музыкальную технику.
Проще говоря, в корпусе баяна спрятан синтезатор с богатым набором звучаний. Стоимость такого подарка составляет около 500 тыс. рублей. В благодарность солистки коллектива выступили для вдовы Владимира Коновалова.
По словам Людмилы Коноваловой, наследство попало в надежные руки, в семье инструмент было некому передать, поскольку дети и внуки не увлекаются музыкальным творчеством.
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