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Семья из Краснодара подарила электронный баян Кубанскому казачьему хору

Культура
16.11.2022 08:59
Ссылка https://kuban24.tv/item/semya-iz-krasnodara-podarila-elektronnyj-bayan-kubanskomu-kazachemu-horu
Видео канала «Кубань 24»

Хозяин инструмента Владимир Коновалов был лично знаком с руководителем Кубанского казачьего хора Виктором Захарченко, являлся давним поклонником творчества прославленного коллектива и завещал ему почти новую музыкальную технику.

Проще говоря, в корпусе баяна спрятан синтезатор с богатым набором звучаний. Стоимость такого подарка составляет около 500 тыс.  рублей. В благодарность солистки коллектива выступили для вдовы Владимира Коновалова.

По словам Людмилы Коноваловой, наследство попало в надежные руки, в семье инструмент было некому передать, поскольку дети и внуки не увлекаются музыкальным творчеством.

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