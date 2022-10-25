Кубанский казачий хор дал два сольных концерта в Кремле

Видео канала «Кубань 24»

Коллектив выступал с программой «Никто, кроме нас, Россию не спасет». В репертуар вошли песни из общего культурного наследия русского и украинского народов.

Песни звучали народные, казачьи и авторские. Услышав призывную «Вставай, страна огромная!», люди в зале сами начали подниматься со своих мест и слушали уже стоя.

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