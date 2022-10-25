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Кубанский казачий хор дал два сольных концерта в Кремле

Культура
25.10.2022 08:54
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskij-kazachij-hor-dal-dva-solnyh-kontserta-v-kremle
Видео канала «Кубань 24»

Коллектив выступал с программой «Никто, кроме нас, Россию не спасет». В репертуар вошли песни из общего культурного наследия русского и украинского народов.

Песни звучали народные, казачьи и авторские. Услышав призывную «Вставай, страна огромная!», люди в зале сами начали подниматься со своих мест и слушали уже стоя.

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