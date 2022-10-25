Кубанский казачий хор дал два сольных концерта в Кремле
Культура
25.10.2022 08:54
Коллектив выступал с программой «Никто, кроме нас, Россию не спасет». В репертуар вошли песни из общего культурного наследия русского и украинского народов.
Песни звучали народные, казачьи и авторские. Услышав призывную «Вставай, страна огромная!», люди в зале сами начали подниматься со своих мест и слушали уже стоя.
Читайте также: Кубанский казачий хор отметил 211-летие.
Популярные новости
- Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
- Жители Пашковки почти на трое суток останутся без воды из-за ремонтных работ
- Кубанское казачество — 326 лет на службе России
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- При крушении Су-30 в Иркутске погиб выпускник Краснодарского военного авиационного училища
- Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины