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Кубанский казачий хор отметил 211-летие

Культура
14.10.2022 21:01
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskij-kazachij-hor-otmetil-211-letie
Видео канала «Кубань 24»

День рождения 14 октября отмечает Кубанский казачий хор. Артисты дали большой праздничный концерт. Он прошел в Краснодаре.

«Зрители стали собираться перед входом в зал где-то после 18:00. Послушать Кубанский казачий хор пришел, что называется, и стар, и млад», — сказал корреспондент Виктор Зайченко.

На концерте хор исполняет популярные казачьи и русские народные песни, а также новые композиции в авторской обработке художественного руководителя коллектива Виктора Захарченко.

О важности мероприятий такого рода в нынешней обстановке журналисты «Кубань 24» поговорили с художественным руководителем хора и одной из солисток.

«Хор прожил 211 лет. Это действительно очень много. Поэтому если желать — то как минимум просуществовать еще столько же. Кубанский казачий хор не только духовно-культурная святыня Кубани, но и России», — сказал художественный руководитель Государственного академического Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко.

«Наш коллектив несет духовно-нравственную позицию, чтобы поднимать дух народа. Чтобы человеку, несмотря на невзгоды, неприятности семейные, бытовые, или то, что происходит в крае, в стране, в мире — мы должны поднимать дух», — сказала заслуженная артистка Кубани и Республики Карачаево-Черкесия Евгения Джевага.

Хор празднует не только свой 211-й день рождения. Знаменательная дата и для Виктора Захарченко — 48 лет с начала его творческой деятельности в этом прославленном коллективе.

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