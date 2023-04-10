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Сократят до «Ё»: суд обязал сеть доставки суши «ЁбидоЁби» сменить название

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/sokratyat-do-yo-sud-obyazal-set-dostavki-sushi-yobidoyobi-smenit-nazvanie
Сократят до «Ё»: суд обязал сеть доставки суши «ЁбидоЁби» сменить название
Фото unsplash.com

Согласно решению Арбитражного суда Красноярского края, сеть доставки суши должна сменить название в течение трех месяцев. Сооснователь сети заявил, что компания обжалует решение.

Решение суда, предписывающее сменить двусмысленное для российского восприятия название, опубликовали в картотеке арбитражных дел. В качестве истца выступило местное отделение Федеральной налоговой службы.

Истец заявил о противоречии названия «ЁбидоЁби» общественным интересам, принципам гуманности и морали. Он отметил, что название может вызывать у людей стойкую ассоциацию с нецензурным словом. Ответчик, в свою очередь, пытался доказать, что название в переводе с японского означает «День недели — суббота».

Приняв во внимание то, что японский язык не является ни государственным языком РФ, ни языком межнационального общения народов РФ, суд пришел к выводу, что слова из японского и любых иностранных языков должны оцениваться, прежде всего, с точки зрения их соответствия законодательству РФ в их русскоязычной транслитерации. В итоге суд признал название противоречащим «общеизвестным принципам гуманности и морали» и потребовал сменить название.

По словам управляющего сети в Краснодарском крае, в ближайшее время название сократят до буквы «Ё», пишет «Коммерсантъ Кубань – Черноморье».

При этом сооснователь сети Константин Зимен заявил о планах обжаловать решение суда.

«Мы существуем 8 лет и постоянно сталкиваемся с какими-то принципиальными позициями разных инстанций, которые без конца хотят что-то от нас. То название сменить, то какие-то наборы им не нравятся, то еще что-нибудь. Для нас это просто маркетинг и мы к этому относимся достаточно спокойно. Мы будем оспаривать решение арбитражного суда», — цитирует Зимина «Газета.Ru».

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