Сократить рабочую неделю женщинам с двумя и более детьми предложили в Госдуме РФ

Эта мера не должна сильно отразиться на рынке труда, при этом у матерей появится больше свободного времени, считают парламентарии.

Депутаты ЛДПР представят в Госдуму законопроект о сокращении рабочей недели до 39 часов для женщин с двумя и более детьми. Изменения рассчитывают внести в Трудовой кодекс РФ.

По мнению авторов инициативы, уменьшение рабочего времени на час в неделю женщинам с двумя и более детьми до 18 лет позволит им иметь больше свободного времени, чтобы распределить его на семейные дела. Это нововведение предлагают применять только в случае, если другие федеральные законы и иные нормативные правовые акты не предусматривают для них сокращенную рабочую неделю.

Авторы законопроекта утверждают, что текущие льготы практически не учитывают женщин с двумя детьми, которые при этом составляют значительную часть населения.

«Мы очень сильно не учитываем ту особую эмоциональную и физическую нагрузку, которую берет на себя мать. В детский сад, в школу на родительское собрание, в поликлинику — все это на хрупких женских плечах. Нужно создать нашим российским женщинам возможность заниматься детьми, ведь это вклад в здоровье детей, будущее семьи и страны», — цитирует лидера ЛДПР Леонида Слуцкого ТАСС.

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