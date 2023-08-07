Сократить рабочий день из-за жары рекомендовал Роспотребнадзор Кубани

Жара до +40 °C ожидается в ближайшие дни в Краснодарском крае. В связи с этим руководителям предприятий рекомендуется снизить нагрузку на сотрудников.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Ирина Воронкова. Согласно рекомендациям, при температуре в офисе +28,5 °C необходимо сократить рабочий день на 1 час, при +29 °C — на 2 часа, при +30,5 °C — на 4 часа.

При +32,5 °C и более работу на улице следует перенести на утро или вечер, когда жара спадет. Если рабочий процесс нельзя переносить, то при такой температуре каждый 15-20 минут должен следовать перерыв на 10-12 минут в прохладном помещении. В жару привлекать к работе на открытом воздухе можно людей не старше 40 лет.

Также время работы сотрудников в жару зависит от того, имеют ли они спецодежду для защиты от теплового излучения. При ее наличии допустимая суммарная продолжительность термической нагрузки за рабочую смену не должна превышать 4-5 часов, а при отсутствии — 1,5-2 часа.

Чтобы исключить обезвоживание сотрудников, работодателям следует правильно предусмотреть питьевой режим. Вода должна быть в достаточном количестве и в доступной близости, пишет «Коммерсантъ Кубань-Черноморье».

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