Сократить допустимый для абортов срок беременности предложили в Госдуме РФ

Речь идет о прерывании беременности по желанию женщины, а не по медицинским показаниям.

Члены комитета Госдумы по охране здоровья выступили с инициативой сократить сроки прерывания беременности по желанию до 9 недель. Соответствующее обращение парламентарии направили в Минздрав РФ.

«Министерству здравоохранения Российской Федерации: проработать вопрос сокращения срока искусственного прерывания беременности по желанию женщины с 12 до 9 недель», — говорится в обращении.

Кроме того, депутаты предложили считать беременность, наступившую в результате изнасилования, социальным показателем для аборта.

Законодатели отметили, что эти нововведения помогут в реализации одной из приоритетных задач государственной социальной политики по охране материнства и детства.

Также авторы инициативы обратились в Росздравнадзор, чтобы усилить контроль за препаратами для медикаментозного прерывания беременности с целью не допустить их самостоятельного использования вне медучреждений, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: в области запретов абортов нужно действовать очень аккуратно, отметил президент России Владимир Путин в ходе совмещенной «прямой линии» и итоговой пресс-конференции.