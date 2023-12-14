Путин: в области запретов абортов нужно действовать очень аккуратно

Президент России Владимир Путин 14 декабря в ходе совмещенной «прямой линии» и итоговой пресс-конференции ответил на вопрос о планируемом запрете абортов в частных клиниках в России.

Глава государства отметил, что на данный момент запретов нет. При этом он сравнил тему запрета абортов с антиалкогольной кампанией, которая привела к увеличению самогоноварения и употребления суррогатов.

«В этой области, о которой вы упомянули (об абортах), тоже нужно действовать очень аккуратно. Разумеется, мне известна позиция церкви, и другой позиции у церкви быть не может — она борется за жизнь каждого человека. В тоже время я упомянул печальные результату антиалкогольной кампании, и мы должны иметь это ввиду. Но и государство заинтересовано в том, чтобы и демографическая проблема решалась, если бы женщины принимали решение в пользу сохранения жизни ребенку», — сказал Владимир Путин.

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