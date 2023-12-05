Обязательно прослушивать сердцебиение плода перед абортом предложили в России

Эта процедура должна будет помочь будущим матерям принять более взвешенное решение.

С соответствующей инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. По ее мнению, поскольку начало жизни ребенка связывают с первым сердцебиением, нововведение убедит большинство будущих матерей отказаться от аборта. В результате это должно положительно повлиять на рост рождаемости в России.

Так, акушер-гинеколог, подписывающий направление на аборт, должен будет засвидетельствовать, что беременная послушала сердцебиение плода. Предложение разработать и вынести на голосование соответствующий законопроект Волынец направила на имя первого заместителя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой, сообщает RT.

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