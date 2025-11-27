Соглашение о создании в России Квантового университета подписали в Сириусе

Ведущие вузы России — МИФИ, МФТИ, МИСИС, МГТУ имени Баумана — объединились для создания Квантового университета. Соглашение о намерениях подписали на V Конгрессе молодых ученых в Сириусе.

Цель проекта — развитие российской школы подготовки в области квантовых технологий, а также формирование поколения высококвалифицированных кадров для индустрии — ученых, инженеров, специалистов по практическому применению квантовых новаций для различных отраслей.

Кроме подготовки профильных специалистов, новый вуз займется повышением уровня «квантовой грамотности» в России.

