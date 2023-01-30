Соглашение о сотрудничестве между Ассамблеей народов Евразии и Фондом развития Кубани подписали в Египте

Документ подписали генеральный секретарь Международной организации «Ассамблея народов Евразии» Андрей Бельянинов и генеральный директор Фонда развития Краснодарского края Илья Шакалов.

В рамках соглашения о сотрудничестве стороны наметили план совместной работы в сфере развития международных гуманитарных связей. Они направлены на поддержку миротворческих, государственных и общественных инициатив, установление побратимских связей и повышение роли народной дипломатии для обеспечения между государствами доверия и взаимопонимания, отметил Илья Шакалов.

«В период активной ограничительной и санкционной политики недружественных государств в отношении Российской Федерации именно институты гражданского общества, бизнес-объединения и народная дипломатия способны находить компромисс, устанавливать новые каналы коммуникаций и укреплять доверие», — рассказал Шакалов.

Стороны планируют содействовать укреплению мира и безопасности, а также реализовывать совместные проекты, социально-значимые программы, культурно-просветительские и бизнес-мероприятия.

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