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Фонд развития Кубани провел гуманитарную миссию на Донбасс

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/fond-razvitiya-kubani-provel-gumanitarnuyu-missiyu-na-donbass
Фонд развития Кубани провел гуманитарную миссию на Донбасс
Фонд развития Кубани провел гуманитарную миссию на Донбасс

В рамках социального проекта «Вещи Кубани — жителям Донбасса», реализуемый при поддержке грантов губернатора Кубани, Фонд развития Краснодарского края совместно с Союзом транспортников Кубани организовали гуманитарную миссию в город Шахтерск ДНР. 

Волонтеры перед Старым Новым годом передали в городской территориальный Центр социального обслуживания, учебные и административные учреждения теплые вещи. Их сшили работники краснодарского специализированного пошивочного цеха. На Донбасс доставили несколько сотен шапок и пледов, детскую одежду, школьную форму, средства личной гигиены, продукты и сладкие подарки.

«Приглашаем предприятия и организации Кубани, а также всех неравнодушных присоединиться и оказать помощь нуждающимся людям, пострадавшим от действий недружественных государств, тем, кто несмотря на ежедневные бомбардировки и обстрелы, остается на своей малой Родине, тем, кто ежедневно работает над восстановлением Донецка и новых российских территорий. Вместе мы можем больше!» — сказал генеральный директор Фонда развития Краснодарского края Илья Шакалов.

Кубанская делегация встретилась с главой администрации Шахтерска ДНР Александром Шатовым и активистами.

По вопросам участия в гуманитарных миссиях на Донбасс можно обратиться по телефону 8(918) 32-23-028 или по почте [email protected], сообщает пресс-служба Фонда развития Краснодарского края.

Читайте также: социальный видеопроект Фонда развития Кубани стал победителем грантового конкурса губернатора.

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